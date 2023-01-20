غرق سفينة شحن مسجلة في هونغ كونغ قبالة جزيرة جيجو الكورية

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غرقت سفينة شحن مسجلة في هونغ كونغ تقل 22 شخصا من أفراد الطاقم، قبالة جزيرة جيجو الكورية صباح اليوم الأربعاء.وتلقى خفر السواحل في كوريا الجنوبية نداء استغاثة من السفينة التي كانت تسير في رحلة في المياه التي تبعد 148 كيلومترا عن جنوب شرق مدينة سوه غوي بو في جزيرة جيجو، في الساعة الواحدة و50 دقيقة من صباح اليوم.وبعد ساعة واحدة من تلقى نداء الاستغاثة، أجرى قبطان السفينة آخر اتصال مع خفر السواحل الكوري، قال فيه إنه سيتخلى عن السفينة مع أفراد الطاقم.وتبين أن السفينة قد غرقت في الساعة الثالثة و10 دقائق من صباح اليوم.وكان على متن السفينة المنكوبة 22 شخصا من أفراد الطاقم، منهم 14 صينيا و8 آخرين من ميانمار.وتم إنقاذ 14 شخصا من أفراد الطاقم، بينما 8 آخرين مازالوا مفقودين.ويتم الآن نقل أفراد الطاقم المنقاذين التسعة الذين فقدوا وعيهم إلى ميناء ناكاساكي الياباني لعلاجهم.ويقوم خفر السواحل في جزيرة جيجو بالبحث عن المفقودين بالتعاون مع وكالة السلامة البحرية اليابانية.