الرئيس يون يشدد على ضرورة الاستعداد لطفرة ثانية في الشرق الأوسط

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شدد الرئيس الكوري "يون صوك يول" على ضرورة الاستعداد التام لخلق طفرة ثانية في الشرق الأوسط على أساس الثقة القوية بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، حيث دعا الرئيس "يون" المشاركين إلى اتخاذ الإجراءات لمتابعة جولته الأخيرة في كل من الإمارات وسويسرا.وقال الرئيس إنه أجرى لقاء مع عدد من المدراء التنفيذيين للشركات العالمية خلال حضوره منتدى دافوس بسويسرا، وقدم لهم شرحا حول عزم الحكومة الكورية لخلق جو ملائم للاستثمارات الأجنبية، وطالبهم باستثمارات فعالة في كوريا الجنوبية.وأكد أن الشيء الأكثر أهمية هو أن الأنظمة الكورية المتعلقة بالقيود والعمالة يجب أن تتماشي مع المعيار العالمي لجعل كوريا الجنوبية أفضل محور للابتكار في العالم.كما أكد الرئيس "يون" على اهمية بذل جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون مع دول العالم في مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا الحديثة.