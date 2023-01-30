نائب المتحدث باسم الرئاسة يستقيل بسبب تسريب برنامج الجولة الرئاسية

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قدّم نائب المتحدث باسم الرئاسة الكورية "لي جيه ميونغ"، استقالته بسبب التسريب المزعوم لخط سير الجولة الخارجية الأخيرة التي قام بها الرئيس "يون صوك يول".وقال مسؤول رئاسي كبير للصحفيين أمس الأحد إنه من المؤسف أن مسار الجولة الذي تم توفيره للصحفيين الذين يغطون أخبار المكتب الرئاسي قد تم تسريبه، وهو ما يخالف قواعد السلوك الدبلوماسي كما يخلق مخاطر أمنية. وأضاف المسؤول أن نائب المتحدث "لي" قد قرر تحمل المسؤولية الأخلاقية بشأن هذه القضية، وأعرب عن نيته الاستقالة.وقد تم تسريب خط سير جولة الرئيس "يون" التي شملت كلا من الإمارات العربية المتحدة وسويسرا في وقت سابق من هذا الشهر، عندما كان "لي" يعمل فعليا كقائم بأعمال المتحدث باسم الرئاسة بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ إعادة تعيين المتحدث باسم الرئيس السابق "كانغ إين سون" في سبتمبر الماضي في منصب وزير العلاقات العامة الخارجية والمتحدث لوسائل الإعلام الأجنبية.ويذكر أنه لم يحدث من قبل أن يظل منصب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ونائبه شاغرين.