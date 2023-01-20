الممثل سونغ جونغ كي يعلن فجأة عن زواجه من امرأة بريطانية

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أعلن نجم الهالليو "سونغ جونغ كي" بشكل مفاجئ عن زواجه من امرأة بريطانية الجنسية.وكتب سونغ منشورا على صفحة معجبيه على وسائل التواصل الاجتماعي أمس قال فيه إنه قرر قضاء حياته المستقبلية مع الآنسة "كاتي لويس" حيث تمتعا معا بوقت قيم، وأنهما ينتظران قدوم مولود.وأوضح أنه قرر الإعلان عن هذا الزواج من أجل بدء حياة جديدة اعتمادا على ثقة عميقة وحب كبير، وتعهد بأنهما سيسيران معا في طريق جميل خلال الأيام القادمة وهما ينظران إلى اتجاه واحد.ووصف سونغ زوجته بأنها طيبة القلب وأنها ظلت تعيش حياتها بحماس لتكون حكيمة ورائعة، وقال إنه قد أصبح شخصا أفضل بسببها.يذكر أن سونغ ظهر في الدائرة الفنية لأول مرة من المشاركة في فيلم " زهرة متجمدة" في عام 2008، ثم ظل يشارك بنجاح في العديد من المسلسلات التلفزيونية الشعبية، بما في ذلك "فضيحة في دار العلوم"، ورجل طيب"، و"أحفاد الشمس"، و"آخر العنقود في عائلة غنية".