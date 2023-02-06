تي إكس تي خامس فرقة كورية تتصدر قائمة بيلبورد 200

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تصدرت الفرقة الشبابية الكورية الجنوبية "تومورو إكس توغيذر"، أو "تي إكس تي"، قائمة ألبومات بيلبورد الرئيسية للمرة الأولى.ووفقا لمجلة الموسيقى الأمريكية التي تقوم بإعداد تلك القائمة، أمس الأحد، احتلت الفرقة المكونة من خمسة أعضاء، المركز الأول في قائمة بيلبورد 200، بعد ما يقرب من أربع سنوات من ظهورها لأول مرة، حيث باعت 161 ألفا و500 وحدة مكافئة من ألبومها الجديد بعنوان "فصل الاسم: الإغراء".وبهذا الإنجاز، تكون خمس فرق كورية جنوبية قد تصدرت قائمة بيلبورد 200 للألبومات، بما في ذلك "بي تي إس" و"سوبر إم" و"ستراي كيدز" و"بلاك بينك"، كما أصبحت شركة "بيغ هيت ميوزيك" الراعية لكل من "تي إكس تي" و"بي تي إس"، أول وكالة كورية جنوبية تضم فرقا متعددة حاصلة على المركز الأول في قائمة بيلبورد الرئيسية.ويذكر أن قائمة بيلبورد تحسب تصنيفات مخطط الألبومات بناء على مبيعات الألبومات الفعلية، وتتبع الألبومات المكافئة، وتدفق الألبومات المكافئة.