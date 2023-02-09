كوريا والولايات المتحدة واليابان تعقد اجتماعا لنواب وزراء الخارجية

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من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اجتماعا لنواب وزراء خارجيتها في واشنطن خلال الأسبوع القادم.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الأربعاء إن النائب الأول للوزير "تشو هيون دونغ" سيعقد اجتماعا مع نظيرته الأمريكية "ويندي شيرمان" ونظيره الياباني "تاكيو موري" يوم الاثنين القادم في واشنطن، حيث تعقد الدول الثلاث محادثات لنواب وزراء الخارجية بصورة منتظمة لمناقشة التعاون الثلاثي بشأن القضية النووية لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية.وأضافت الوزارة أن "تشو" سيعقد أيضا اجتماعا ثنائيا منفصلا مع "موري"، حيث من المتوقع أن يناقش الجانبان قضية تعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب.ومن ناحية أخرى، من المحتمل أن يعقد وزير الخارجية "بارك جين" اجتماعا ثنائيا مع نظيره الياباني "يوشيماسا هاياشي" على هامش مؤتمر "ميونخ" للأمن المقرر عقده في ألمانيا بدءا من الغد الجمعة وحتى يوم الأحد.