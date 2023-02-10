الكشف عن أول صور لسطح القمر من المركبة المدارية الكورية دانوري

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تم الكشف لأول مرة عن صور لسطح القمر وكوكب الأرض التقطتها المركبة المدارية الكورية الأولى لاستكشاف القمر "دانوري"، التي كانت قد أتمت مهمة تجربة التشغيل في مدار القمر بنجاح، وبدأت في تنفيذ مهامها الاستكشافية.وكانت دانوري قد نجحت في نهاية العام الماضي في دخول مدار القمر للقيام بمهام استكشافية، ثم قامت بإجراء فحوص على أجهزتها من خلال تجربة تشغيلها لمدة شهر، منذ بداية هذا العام، حيث ظلت تلتقط صورا عالية الدقة لكوكب الأرض يوميا، كما تقوم بتصوير تضاريس القمر بما في ذلك ما يطلق عليه "بحر العواصف"، وهي منطقة تعتبر أكبر الحقول المسطحة من حيث المساحة على سطح القمر، حيث تساوي 18 ضعف مساحة شبه الجزيرة الكورية، كما كانت المنطقة التي هبطت فيها أول مركبة غير مأهولة على سطح القمر، وهي "لونا 9" التابعة للاتحاد السوفيتي السابق.وقد نجحت أجهزة الاستكشاف والكاميرا المتقدمة في المركبة الكورية، والتي طورها معهد كوريا لأبحاث الفضاء الجوي، في التقاط صور عالية الدقة لسطح القمر وكوكب الأرض من مختلف الاتجاهات، كما أتمت دانوري تحديد اتجاه لوحة الطاقة الشمسية، وتشغيل أجهزة إرسال واستقبال البيانات بشكل طبيعي، ثم بدأت في القيام بعملية الاستكشاف الفعلية بدءا من الرابع من هذا الشهر.