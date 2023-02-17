الرئيس الكوري يؤكد أن الصناعات الفضائية ستوفر فرصا لا حدود لها

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تعهد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" بدعم الصناعات الفضائية، وأشاد بإمكانياتها الاقتصادية غير المحدودة.وقال يون خلال لقاء عقده أمس الثلاثاء في المكتب الرئاسي مع علماء وطلاب وغيرهم من العاملين في مجال أبحاث الفضاء وتطويره، إن الفضاء أصبح مجالا غير مقتصر على الدول، حيث يمكن أيضا للشركات والأفراد أن يخلقوا قيمة فيه. وأضاف أن اقتصاد الفضاء يشمل كل شيء من استكشاف واستخدام الفضاء إلى تطوير وتصنيع وإطلاق وتشغيل مركبات الإطلاق والأقمار الاصطناعية وكذلك جميع الأنشطة التي تخلق قيما ذات صلة.وأشار يون أيضا إلى أن قطاع الفضاء يسهم في النهوض بأحدث التقنيات كما يساعد في تحسين الحياة من خلال تحسين الاتصالات والتنبؤ بالطقس وإدارة الكوارث. وأكد الرئيس على أن القطاع ينتقل بالفعل إلى دائرة الضوء كقوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي والأمن القومي، مشيرا إلى الاستعدادات لإطلاق وكالة طيران حكومية وفقا لأحد تعهدات حملته الانتخابية.وتعهد يون ببناء الوكالة ضمن منصة للبحث والتطوير بحيث يقودها خبراء من الدرجة الأولى، من اجل فتح عصر اقتصاد الفضاء في كوريا. ومن جانبهم، قدم رجال الأعمال الذين حضروا الاجتماع اقتراحات لتأسيس سريع لتلك الوكالة وتقديم الدعم للشركات الناشئة ذات الصلة بالصناعات الفضائية.