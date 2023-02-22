السماح بتوظيف أجانب في هيئة الفضاء والطيران الكورية الجديدة

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أصدرت الحكومة الكورية إشعارا اليوم حول سن قانون خاص بهيئة الفضاء والطيران الكورية التي تستهدف الحكومة الكورية إنشاءها لتماثل الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا".وصرحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأنها أصدرت إشعارا حول مسودة "القانون الخاص لإنشاء وإدارة هيئة الفضاء والطيران" الذي يمثل أساسا لإنشاء الهيئة.وينص هذا القانون على إنشاء جهاز إداري مركزي تابع للوزارة يشرف على السياسات والبحث والتطوير وتنمية الصناعات في مجال الفضاء والطيران، كما يتضمن المبادئ والوظائف والحالات الخاصة بإدارتها بشكل تخصصي ومرن، إلى جانب ترك سلطة تعيين الخبراء لرئيس الهيئة، بالإضافة إلى عدد من الامتيازات الخاصة مثل إمكانية توظيف الأجانب في الهيئة.ويسمح القانون أيضا بتجاوز رواتب موظفي الهيئة للمستوى الحالي للموظفين الحكوميين، ودفع مكافآت ناتجة عن رسوم التقنيات بعد بيع النتائج التقنية إلى الباحثين المعنيين.وقال "لي جونغ هو" وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن القانون الخاص سيسهم في إدخال نظام مبتكر للموظفين الحكوميين يستقطب أفضل الخبراء إلى الهيئة حتى يمارسوا تخصصاتهم بشكل قيادي.وأضاف أن وزارته ستنشئ هيئة الفضاء والطيران الجديدة في غضون هذا العام من أجل فتح عصر الفضاء لجمهورية كوريا حتى تصبح كوريا سابع القوى الدولية في مجال الفضاء بحلول عام 2045.