تشغيل أول مركبة إطلاق تجريبية مدنية في كوريا

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تم تشغيل أول مركبة إطلاق اختبار مدنية في كوريا الجنوبية، "هان بيت تي إل في"، بعد إجراء عدة محاولات فاشلة.ووفقا للشركة المطورة للمركبة "إين نو سبيس"، تم إطلاق المركبة في مركز "ألكانترا" الفضائي في البرازيل في الساعة 2:52 من صباح اليوم الاثنين بتوقيت كوريا. وأوضحت الشركة أنها تتحقق حاليا من أداء المحرك ونجاح المهمة، مشيرة إلى أنها سوف تعلن عن النتائج بعد إجراء مراجعة شاملة لبيانات الرحلة.وقد خططت الشركة في الأصل لإطلاق صاروخ اختبار أحادي المرحلة يبلغ طوله 16 مترا في ديسمبر الماضي، ولكن كان عليها تأجيل ذلك عدة مرات بسبب سوء الأحوال الجوية وبعض الخلل الفني.وتعتبر "هان بيت تي إل في" مقدمة لقاذفة أقمار اصطناعية تجارية تخطط لها الشركة، باسم "هان بيت نانو"، لتكون قاذفة أقمار اصطناعية صغيرة من مرحلتين قادرة على حمل حمولة بمقدار 50 كيلوغراما إلى مدار متزامن مع الشمس بطول 500 كيلومتر.