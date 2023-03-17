أول مركبة إطلاق مدنية تجريبية كورية تجري رحلة ناجحة

Photo : YONHAP News

قالت شركة إين نو سبيس الكورية الجنوبية الناشئة اليوم الثلاثاء إن مركبة الإطلاق التجريبية شبه المدارية "هان بيت تي إل في" قد أجرت رحلة ناجحة.وأوضحت الشركة أن الصاروخ الهجين أحادي المرحلة، وهو أول صاروخ فضائي مدني الصنع في كوريا، قد تم إطلاقه من مركز "ألكانتارا" الفضائي في شمال البرازيل في الساعة 2:52 من مساء أول من أمس الأحد بالتوقيت المحلي، أي في الساعة 2:52 من صباح أمس الاثنين بتوقيت كوريا. وقد احترق وقود محرك الصاروخ الذي يبلغ وزنه 8.4 طن لمدة 106 ثوانٍ، وحلّق الصاروةخ لمدة أربع دقائق و33 ثانية قبل أن يسقط في المياه البرازيلية.وأشارت الشركة إلى أنه على الرغم من أن الاحتراق كان من المقرر أصلاً أن يستمر لمدة تبلغ 118 ثانية، إلا أن المحرك كان يعمل بشكل صحيح، كما حافظ على قوة دفع ثابتة في أثناء الرحلة.وأضافت الشركة أن نظام الملاحة بالقصور الذاتي البرازيلي الذي تحمله المركبة، يعمل بشكل صحيح أيضا وأكمل مهمته.ووصفت شركة "إين نو سبيس" الإطلاق التجريبي بأنه كان ناجحا، وهو ما يعني أن الشركة قد أمنت التكنولوجيا اللازمة لتطوير الصواريخ بشكل مستقل، مما يمهد طريقها للتقدم في سوق خدمات إطلاق المركبات الفضائية على مستوى العالم.