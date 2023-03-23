البيت الأبيض يقول إنه لا توجد علامات على هجوم نووي وشيك من كوريا الشمالية

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قال مسؤول في البيت الأبيض أمس الأربعاء إنه لا يوجد أي مؤشرات على أن كوريا الشمالية قد تقوم بهجوم نووي وشيك.وأدلى "جون كيربي" المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال عن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي قصير المدى يوم الأحد الماضي.وقد زعمت كوريا الشمالية أن إطلاق الصاروخ كان محاكاة لـ"هجوم نووي تكتيكي مضاد"، كما شدد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على ضرورة الاستعداد التام لشن هجوم نووي سريع ودقيق.وردا على سؤال عما إذا كانت كوريا الشمالية تستعد بالفعل لشن مثل هذا الهجوم، قال "كيربي" إنه لا توجد مؤشرات أو معلومات تؤدي إلى الاعتقاد بأن أي ضربة فعلية من قبل كوريا الشمالية ربما تكون وشيكة، مؤكدا على أن الولايات المتحدة تراقب الوضع بجدية.وقال أيضا إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتواصل مع كوريا الشمالية، وحث "كيم" على العودة إلى الحوار مع الولايات المتحدة دون شروط مسبقة.