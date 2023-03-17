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العلوم

فريق بحث كوري يسجل رقما عالميا في عملية زراعة كبد خنزير لقرد

Write: 2023-03-23 14:19:27Update: 2023-03-23 14:24:02

فريق بحث كوري يسجل رقما عالميا في عملية زراعة كبد خنزير لقرد

Photo : YONHAP News

سجل فريق بحث كوري رقما قياسيا من حيث فترة البقاء على قيد الحياة في مجال تجربة زراعة الكبد غير المتجانس.
وصرح المعهد الكوري لتطوير الصناعات الصحية بأن فريقا بحثيا بقيادة "كيم صونغ جو" رئيس شركة "جينين بايو" الكورية، قد قام ببزراعة كبد خنزير في جسم قرد، وظل على قيد الحياة لمدة 35 يوما، ليتجاوز مدة 29 يوما التي كانت أطول فترة مسجلة للبقاء على قيد الحياة بعد زراعة كبد غير متجانس، في تجربة أجريت في الولايات المتحدة.
وأشار المعهد الكوري إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة أقرب إلى إمكانية إجراء تجارب سريرية لزراعة أعضاء غير متجانسة، حيث تعتبر بديلا يمكن أن يفيد المرضى الذين ينتظرون زراعة الكبد.
وخلال التجربة، اختار الفريق البحثي نوعا من الرئيسيات الأكثر تشابها مع البشر كحيوان متلقي، وقام بزراعة كبد خنزير معدّل وراثيا تمت إزالة جيناته المسببة للرفض المناعي من خلال تقنية تعديل الجينات.
وبناء على نتائج البحث، يخطط المعهد الكوري للتحقق بشكل إضافي من فعالية الأعضاء الصلبة غير المتجانسة من خلال إجراء اختبارات على الرئيسيات الأخرى ، لتأمين البيانات الداعمة من أجل التقدم بطلب خطة لإجراء تجارب سريرية.
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