منتخب كوريا لكرة القدم يتعادل مع نظيره الكولومبي في مباراة ودية

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تعادل المنتخب الكوري لكرة القدم مع نظيره الكولومبي بتسجيل هدفين لكل منهما في مباراة ودية أقيمت أول من أمس السبت في مدينة أولسان في كوريا الجنوبية.وسجل هدفي المنتخب الكوري اللاعب "سون هونغ مين" في الدقيقتين العاشرة والسابعة والأربعين من المباراة، ليخرج المنتخب الكوري من الشوط الأول متقدما.وبهذا استطاع اللاعب "سون" تسجيل هدفه السابع والثلاثين في مباريات المنتخب الوطني، محتلا بذلك المرتبة الثالثة من بين اللاعبين الكوريين من حيث عدد الأهداف في تلك المباريات.ومع بداية الشوط الثاني، نجح المنتخب الكولومبي في تقليص الفارق بهز شباك كوريا الجنوبية عن طريق اللاعب "جيمس رودريغيز"، واستطاع تسجيل هدف التعادل بعد أقل من 5 دقائق من تسجيل هدفه الأول، وذلك عن طريق اللاعب "جورج كاراسكال".وسوف يلتقى المنتخب الكوري مع منتخب أورغواي في مباراة ودية أخرى غدا الثلاثاء، في إستاد كأس العالم في سيول.