الرئيس يون يعين السفير الكوري لدى واشنطن مستشارا أمنيا جديدا

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عين الرئيس "يون صوك يول" سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة "تشو تيه يونغ" مستشارًا جديدا للأمن القومي.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "كيم أون هي" في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن الرئيس "يون" قرر قبول استقالة مستشار الأمن القومي "كيم سونغ هان"، بعد تفكير عميق.وجاء قبول "يون" للاستقالة بعد ساعة واحدة فقط من إعلان "كيم" استقالته في إشعار لوسائل الإعلام.ومن المتوقع أن يبدأ السفير "تشو" العمل في منصب مستشار الأمن القومي والشؤون الخارجية في البلاد بعد توليه مهامه من "كيم".وقال المتحدث إن الحكومة تخطط بسرعة لاختيار خليفة للسفير الكوري، وطلب الموافقة على تعيينه من البيت الأبيض.وقد استقال مستشار الأمن القومي "كيم سونغ هان" بعد تقارير إعلامية توقعت أن يستبدله المكتب الرئاسي بسبب مشكلة تتعلق بالتنسيق لزيارة الرئيس "يون" إلى الولايات المتحدة.وفي بيان صدر لوسائل الإعلام أمس الأربعاء، قال "كيم" إنه يأمل ألا يؤدي الجدل المثار بسببه إلى إلقاء أعباء على الحكومة في إدارة شؤون الدولة.وجاءت الاستقالة بعد أن استبدل المكتب الرئاسي مؤخرا المساعد الرئاسي للشؤون الخارجية والمساعد الرئاسي للمراسم والبروتوكول. وتوقعت وسائل الإعلام أنه في عملية تنسيق الجدول الزمني والأحداث الخاصة بالزيارة الرسمية المخطط لها إلى الولايات المتحدة، تم حذف بعض المعلومات من التقارير المقدمة إلى الرئيس.