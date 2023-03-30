7 من كل 10 من كبار المسؤولين الحكوميين شهدوا زيادة في ثرواتهم العام الماضي

Photo : YONHAP News

أبلغ 7 من بين كل 10 مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ممن يجب عليهم الكشف عن ثرواتهم الشخصية سنويا، عن زيادة في تلك الأصول خلال العام الماضي.وأصدرت لجنة الأخلاقيات الحكومية اليوم الخميس قوائم بالأصول المملوكة لكبار المسؤولين الحكوميين والعموميين الخاضعين لقانون الأخلاقيات، ونشرت النتائج في الجريدة الرسمية.وأعلن ما مجموعه 2037 مسؤولا عن متوسط أصول شخصية بقيمة 1.94 مليار وون، أي ما يعادل 1.48 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية العام الماضي.وكان 6 من بين كل 10 مسؤولين لديهم أكثر من مليار وون من الثروة الشخصية، بينما كشف 7 من كل 10 مسؤولين عن زيادة في الأصول بقيمة 29 مليون وون. ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار العقارات.وأعلن الرئيس "يون صوك يول" عن امتلاكه 7.69 مليار وون من الأصول الشخصية، بزيادة حوالي 50 مليون وون عن العام السابق، في حين أن تصدر رئيس منطقة "كانغ نام" في سيول "تشو سونغ ميونغ" القائمة بـ 53.25 مليار وون.