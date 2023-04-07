كوريا تحدد يوم 24 مايو للإطلاق الثالث للصاروخ نوري الفضائي

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حددت كوريا الجنوبية يوم الرابع والعشرين من شهر مايو القادم ليتم فيه الإطلاق الثالث لصاروخها الفضائي محلي الصنع "نوري".وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنه من المقرر أن يتم الإطلاق الثالث للصاروخ "نوري" في الساعة السادسة و24 دقيقة من مساء يوم الرابع والعشرين من شهر مايو القادم.كما حددت الوزارة الفترة من الخامس والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من مايو كمواعيد إطلاق احتياطية استعدادا للتغييرات المحتملة في الجدول الزمني نتيجة للأحوال الجوية.وأوضحت لجنة إدارة الإطلاق أنه تم تحديد موعد الإطلاق بعد مراجعة دقيقة لوضع الاستعداد للإطلاق، وجدول تركيب الأقمار الاصطناعية، وخطة الاختبار النهائي، والأحوال الجوية، وبيئة الفضاء، واحتمالات الاصطدام بأجسام فضائية.وسوف يتم تركيب 8 أقمار اصطناعية في الصاروخ "نوري"، ويتم الآن إجراء اللمسات الأخيرة من الاختبارات لتلك الأقمار الاصطناعية.وسيتم نقل صاروخ "نوري" إلى مركز "نارو" الفضائي يومي الأول والثاني من مايو، ليتم فيه تركيب الأقمار الاصطناعية قبل إطلاقه.