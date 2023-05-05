الإطلاق الثالث للصاروخ نوري الفضائي يوم 24 مايو

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لم يتبق سوى 9 أيام على الإطلاق الثالث للصاروخ الفضائي الكوري "نوري".وسوف تكون تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق الصاروخ "نوري" حاملا 4 أقمار اصطناعية عملية، منها الجيل القادم من القمر الاصطناعي الثاني صغير الحجم التابع للمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، و3 أقمار اصطناعية أخرى أنتجتها شركات كورية.ومن بين الأقمار الاصطناعية التي سيتم تركيبها في الصاروخ "نوري" الفضائي: القمر الاصطناعي "لومير تي 1" الذي سيتم من خلاله قياس كمية الإشعاع على مداره، واختبار القدرة على التصحيح الذاتي لأي خلل فني في أجهزته يكون ناتجا عن الإشعاع.وقال رئيس شركة "لومير" الكورية "نام ميونغ يونغ" إنه في كثير الأحيان تتعرض الأجهزة والآلات لخلل فني داخل المناطق المشعة، ولذلك من الضروري للأجهزة الإلكترونية أن يكون لديها القدرة على العمل في بيئة مشعة، مشيرا إلى أنه يمكن استخدام تكنولوجيا التصحيح الذاتي في إنتاج الأجهزة الإلكترونية التي سيتم تركيبها في الأقمار الاصطناعية.وسوف يتم من خلال القمرين الاصطناعيين الآخرين المركبين في الصاروخ "نوري" جمع البيانات المتعلقة بمراقبة الطقس في شبه الجزيرة الكورية، واختبار وظائف الكاميرات الضوئية الفضائية وأنظمة التحكم في اتجاه القمر الاصطناعي.ومن المقرر أن يتم إطلاق الصاروخ "نوري" الفضائي يوم الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري من مركز "نارو" الفضائي.