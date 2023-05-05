كوريا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل مبكر

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تشهد كوريا الجنوبية اليوم جوا صيفيا مبكرا، حيث تتجاوز درجات الحرارة خلال النهار مستوى 30 درجة مئوية.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن أقصى درجات للحرارة ستتراوح بين 23 و34 درجة مئوية، بما في ذلك 30 درجة مئوية في سيول، و33 درجة مئوية في ديغو، أي أعلى بما بين درجتين و5 درجات مقارنة مع ما كانت عليه أمس الاثنين.وفي المناطق الداخلية من المتوقع أن يتسع الفارق في درجات الحرارة بين النهار والليل ليصل إلى 20 درجة مئوية.وأضاف التقرير أن يوم الغد الأربعاء سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال النهار بالمقارنة مع اليوم.ومن المتوقع أن يكون مستوى أمواج البحر منخفضا نسبيا عند ما بين 0.5 متر ومترين في جميع البحار المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، لكن بعض المناطق البحرية ستشهد ضبابا كثيفا خاصة في البحر الغربي والبحر الجنوبي وجزيرة جيجو.