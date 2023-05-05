الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

العلوم

كوريا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل مبكر

Write: 2023-05-16 13:29:21Update: 2023-05-16 14:27:19

كوريا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل مبكر

Photo : YONHAP News

تشهد كوريا الجنوبية اليوم جوا صيفيا مبكرا، حيث تتجاوز درجات الحرارة خلال النهار مستوى 30 درجة مئوية.
وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن أقصى درجات للحرارة ستتراوح بين 23 و34 درجة مئوية، بما في ذلك 30 درجة مئوية في سيول، و33 درجة مئوية في ديغو، أي أعلى بما بين درجتين و5 درجات مقارنة مع ما كانت عليه أمس الاثنين.
وفي المناطق الداخلية من المتوقع أن يتسع الفارق في درجات الحرارة بين النهار والليل ليصل إلى 20 درجة مئوية.
وأضاف التقرير أن يوم الغد الأربعاء سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال النهار بالمقارنة مع اليوم.
ومن المتوقع أن يكون مستوى أمواج البحر منخفضا نسبيا عند ما بين 0.5 متر ومترين في جميع البحار المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، لكن بعض المناطق البحرية ستشهد ضبابا كثيفا خاصة في البحر الغربي والبحر الجنوبي وجزيرة جيجو.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;