اكتمال الاستعدادات لإطلاق الصاروخ نوري الفضائي

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اكتملت الاستعدادات لعملية الإطلاق الثالثة للصاروخ الفضائي الكوري "نوري"، اليوم الأربعاء.ومن المقرر مبدئيا أن تتم عملية الإطلاق في الساعة 6:24 مساء، ولكن ستعقد وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء الجوي "كاري"، اجتماعا للبت في القرار النهائي للإطلاق في الساعة 2 من بعد الظهر، حيث سيتم الوضع في الاعتبار عوامل مختلفة، مثل الأحوال الجوية وإمكانية الاصطدام بالأجسام الفضائية.وأكدت اللجنة في اجتماع عقدته بعد نقل الصاروخ ذي المراحل الثلاث إلى منصة الإطلاق أمس الثلاثاء، أن الاستعدادات تمت بسلاسة.ومن المتوقع أن تفي الأحوال الجوية بمتطلبات الإطلاق في مركز نارو للفضاء في قرية "كو هُنغ" الساحلية الجنوبية، مع انخفاض احتمالات هطول أمطار، وتوقعات بهبوب رياح بسرعة تقل عن خمسة أمتار في الثانية. وقد أجرى مسؤولو "كاري" حتى صباح اليوم فحوصات نهائية على الصاروخ الذي سيحمل ثمانية أقمار اصطناعية، بما في ذلك ثاني قمر اصطناعي كوري صغير من الجيل التالي، وأربعة أقمار اصطناعية نانوية تسمى "سنايب" تم تطويرها من قبل المعهد الكوري لعلوم الفضاء والفلك.