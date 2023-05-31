انخفاض الناتج الصناعي والاستهلاك في كوريا خلال شهر أبريل

Photo : YONHAP News

انخفض الإنتاج الصناعي والاستهلاك في كوريا الجنوبية خلال شهر أبريل الماضي، بينما زاد حجم الاستثمار بشكل طفيف.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي للبلاد وصل إلى 109.8 نقطة في أبريل، بانخفاض نسبته 1.4% مقارنة بما كان عليه في الشهر الأسبق، ليسجل أكبر انخفاض منذ 14 شهرا، أي منذ شهر فبراير من العام الماضي، عندما انخفض بنسبة 1.5%. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الانخفاض بنسبة 1.2% في الإنتاج في قطاع الصناعة التحويلية، في حين انخفض الإنتاج في صناعة الخدمات أيضا بنسبة 0.3% خلال شهر أبريل.كما تراجعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 2.3% على أساس شهري في أبريل، وهو أكبر انخفاض منذ شهر نوفمبر من العام الماضي. ومع ذلك، زاد حجم الاستثمار في المرافق بنسبة 0.9% على أساس شهري.وارتفع المؤشر المتزامن المركب الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال بمقدار 0.2% على أساس شهري، ليصل إلى 99.9 نقطة في أبريل. ومع ذلك، انخفض المؤشر الرئيسي المركب، الذي يتوقع دورة الأعمال المستقبلية، بمقدار 0.1 نقطة، ليصل إلى 98 نقطة.