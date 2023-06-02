كوريا الجنوبية تعرب عن أملها في العمل مع الصين لتعزيز العلاقات

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أعربت كوريا الجنوبية عن أملها في أن تعمل مع الصين من أجل تطوير العلاقات الثنائية.وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "إيم سو سوك" للصحفيين أمس الخميس بأن الحكومة تعتقد أنه من المهم تعزيز العلاقات الصحية والناضجة بين سيول وبكين على أساس الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل والمصالح المشتركة.وجاءت تصريحاته بعد يوم من تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينغ" في مؤتمر صحفي بأن العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين تواجه تحديات، وأن المسؤولية عن ذلك لا تقع على عاتق الصين.وجاءت تصريحات "ماو" بعد سؤاله عن الموقف الذي تبديه الصين تجاه كوريا الجنوبية خلال اجتماع عقد يوم الاثنين الماضي بين مسؤولين على مستوى مدير في وزارتي خارجية للبلدين.وفي سيول، قال مسؤول في وزارة الخارجية إن الاجتماع شهد مناقشات مكثفة وصادقة حول الأمور ذات الاهتمام المشترك.وحول ما إذا كانت الدولتان لديهما خطط للتبادلات رفيعة المستوى، قال المسؤول إنه لم يتم وضع أي خطط جوهرية، موضحا أن سيول وبكين تشتركان في الرأي القائل بأنه من المهم الانخراط في التبادلات والاتصالات.