تباطؤ نمو أسعار المستهلك في كوريا خلال شهر مايو

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نما مؤشر أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية خلال شهر مايو الماضي بأبطأ وتيرة منذ 19 شهرا، واستمر الانكماش في المؤشر للشهر الرابع على التوالي.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 111.13 نقطة في مايو، بزيادة 3.3% عن العام الماضي، ليسجل أقل نمو منذ 19 شهرا، أي منذ شهر أكتوبر من عام 2021 عندما ارتفع بنسبة 3.2%.وتمثل قيمة المؤشر انخفاضا بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق، ليستمر التراجع على أساس شهري منذ أن بدأ في فبراير.وشهدت أسعار المستهلك استقرارا بطيئا منذ أن بلغت ذروتها عند 6.3% في يوليو من العام الماضي. ويعزى اتجاه التراجع الأخير إلى الانخفاض الحاد في أسعار المنتجات البترولية، والتي شهدت أكبر انخفاض منذ ثلاثة أعوام عند 18% على أساس سنوي في مايو.وارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 1.8% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 0.3% على أساس سنوي.وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 23.2% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، متباطئة بدرجة طفيفة من ارتفاعها بنسبة 23.7% في الشهر السابق.وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بنسبة 4.3% على أساس سنوي.