منتخب كوريا يتأهل لدور الأربعة في بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة

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تأهل المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم تحت سن 20 عاما، بعد أن فاز على منتخب نيجيريا بهدف مقابل لا شيء في الوقت الإضافي من المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد في ملعب "سانتياغو ديل إستيرو" في الأرجنتين.وأحرز الهدف اللاعب "تشيه صوك هيون" بضربة رأس من ركلة ركنية بواسطة اللاعب "لي سونغ وان"، بعد خمس دقائق من وقت الشوط الأول الإضافي.وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تصل فيها كوريا الجنوبية إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة للرجال بعد عامي 1983 و2019.وسوف يواجه المنتخب الكوري منتخب إيطاليا في دور نصف النهائي على ملعب "لا بلاتا" في الأرجنتين في الساعة 6 من صباح يوم الجمعة بتوقيت كوريا.وكان أفضل أداء قدمه المنتخب الكوري في هذه البطولة حتى الآن، في البطولة السابقة في عام 2019، عندما احتل المركز الثاني.وتم إلغاء نسخة عام 2021 من البطولة التي تقام كل عامين بسبب جائحة كورونا.