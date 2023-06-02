رصد تحركات في موقع إطلاق الأقمار الاصطناعية في كوريا الشمالية

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تم رصد تحركات في موقع "دونغ تشانغ ري" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في كوريا الشمالية وسط استعدادات بيونغ يانغ للإطلاق الثاني لقمرها الاصطناعي الأول للتجسس العسكري.وقال تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الاثنين نقلا عن نتائج تحليل صور التقطتها شركة "بلانت لابس" أول من أمس السبت، إنه تم رصد تحركات جديدة في منطقة "دونغ تشانغ ري"، موضحا أن هيكلا متنقلا يستخدم في تنصيب مركبة إطلاق فضائية قد تم نقله إلى وسط منصة الإطلاق.وأضاف أنه من غير المؤكد ما إذا كانت مركبة الإطلاق لا تزال موجودة داخل الهيكل المتحرك، وما هو الغرض من نقلها.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت الصاروخ "تشولليما 1" وعلى متنه القمر الاصطناعي للتجسس العسكري "ماللي كيونغ 1" في الساعة السادسة و27 دقيقة من صباح يوم الحادي والثلاثين من شهر مايو الماضي من منصة الإطلاق الجديدة التي تقع على بعد حوالي 3 كيلومترات من موقع الإطلاق القديم.