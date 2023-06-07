معهد كايست يحتل المركز الأول في مسابقة دولية للروبوتات

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فاز روبوت مشي مستقل طوره المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا "كايست" في مسابقة دولية للروبوتات.ووفقا لمعهد كايست أمس الثلاثاء، حصل فريقه بقيادة الدكتور "ميونغ هيون" على المركز الأول في مسابقة الروبوتات الرباعية التي أقامها المؤتمر الدولي حول الروبوتات والأتمتة، في العاصمة البريطانية لندن، والتي تنافس في تصفياتها التمهيدية أحد عشر فريقا وأقيمت على حلبة مساحتها 10 × 20 مترا بأرضية مسطحة.وأوضح المعهد أن الأدوار نصف النهائية تضمنت منحدرا بزاوية 15 درجة بينما أضافت الجولة النهائية عقبات للتحدي، مثل كتل مثلثة وصناديق.وخلال الجولات العشر التمهيدية، سجل روبوت كايست إجمالي 121 نقطة، متبوعا بالجامعتين الأمريكيتين "كليمسون" وكارنيغي ميلون" بـ43 نقطة لكل منهما. وفي المباراة النهائية، سجل الروبوت الكوري الجنوبي 246 نقطة متفوقا على صاحب المركز الثاني معهد "إم آي تي" للتكنولوجيا بمقدار 60 نقطة.وكان روبوت كايست أصغر حجما لكنه أسرع ومجهز بتقنية "دريم دبليو آيه كيو" للتحكم الذاتي، التي تمكّن الروبوتات من صعود السلالم دون مساعدة أجهزة الاستشعار البصرية أو اللمسية.