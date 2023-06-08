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الكوريتان

كوريا الشمالية تنتقد قرار المنظمة البحرية الدولية ضد الاختبارات الصاروخية

Write: 2023-06-08 10:13:03

كوريا الشمالية تنتقد قرار المنظمة البحرية الدولية ضد الاختبارات الصاروخية

Photo : YONHAP News


قالت كوريا الشمالية اليوم الخميس إنها لن تقبل أبدا بقرار من المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة ضد تجارب الصواريخ.
وأصدر متحدث باسم الإدارة البحرية في بيونغ يانغ بيانا قال فيه إن بلاده تستنكر وترفض ما وصفه بالقرار "غير العادل وغير القانوني" ضدها، مطالبا بأن ينعكس موقفها في الوثائق الرسمية للمنظمة البحرية الدولية.
وقد تبنت المنظمة البحرية الدولية القرار يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وهو الأول من نوعه ضد التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، بعد ساعات من إطلاق بيونغ يانغ الفاشل لقمر اصطناعي للتجسس العسكري. وأكدت المنظمة أن تلك التجارب الصاروخية تشكل تهديدا خطيرا للبحارة والشحن الدولي.
وقال المسؤول الكوري الشمالي إنه في حالة إطلاق قمر اصطناعي يتم تسليم تحذيراته الملاحية مباشرة من خلال خدمة الإنذار الملاحية العالمية، وبالتالي فإن النظام الكوري الشمالي غير ملزم بإرسال إشعار مسبق للوكالة البحرية التابعة الأمم المتحدة.
وكانت "كيم يو جونغ" الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، قد انتقدت أيضا في وقت سابق قرار المنظمة البحرية الدولية، ووصفت المنظمة بأنها "مسيَّسة"، وأكدت أن كوريا الشمالية ستستمر في الامتناع عن تقديم إخطارات إطلاق الأقمار الاصطناعية.
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