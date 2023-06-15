الصين تؤكد مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الآسيوية

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أكدت الصين مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في مدينة "هانغتشو" الصينية في سبتمبر القادم.وقالت الإدارة العامة للرياضة الصينية واللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية في "هانغتشو" في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن جميع اللجان الأولمبية الوطنية والإقليمية الـ45 في آسيا قد سجلت أسماءها في الحدث، وتشمل تلك القائمة كوريا الشمالية.وكانت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء قد نشرت تقريرا الشهر الماضي قالت فيه إن كوريا الشمالية سجلت وفدا مكونا من 200 فرد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، لكن الإعلان الصيني أمس الأربعاء كان أول تأكيد رسمي في هذا الشأن.يذكر أن كوريا الشمالية لم تشارك في الأحداث الرياضية الدولية منذ اندلاع جائحة كورونا.ومن المقرر أن تعقد دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة بعد مائة يوم في تلك المدينة الواقعة في شرق الصين، بدءا من يوم 23 سبتمبر وحتى يوم 8 أكتوبر.