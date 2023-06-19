إصدار تحذيرات من موجة الحر في كوريا

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صدرت تحذيرات من موجات الحر في المناطق الداخلية الوسطى من كوريا الجنوبية، بما في ذلك مدينة سيول.وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس الأحد تحذيرات من موجات الحر لكامل منطقة سيول وشرق مقاطعة "كيونغ كي" و"إيم شيل" و"سون تشانغ" في مقاطعة شمال "جولا" و"غوك صونغ" و"غو ريه" في مقاطعة جنوب "جولا"، بعدما كان قد تم إصدار تحذيرات لكل من "تشون تشُن" و"هونغ تشُن" في مقاطعة "كانغ وان" والمناطق الداخلية في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" ومقاطعتيْ شمال وجنوب "جولا".ويذكر أن التحذير من موجة الحر في كوريا يدخل حيز التنفيذ عندما يكون من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة التي يشعر بها الناس فعليا مستوى 33 درجة مئوية لأكثر من يومين. وكان التحذير الصادر أمس الأحد هو الأول هذا العام بالنسبة لمدينة سيول بأكملها.وقد بلغت أعلى مستويات للحرارة خلال النهار أمس الأحد إلى 34 درجة مئوية.وقالت وهيئة الأرصاد الجوية الكورية إن هذا الطقس القاسي سوف يستمر أيضا اليوم الاثنين، مع توقع بارتفاع درجات الحرارة إلى 35 درجة في سيول، لكن موجة الحر سوف تتوقف غدا الثلاثاء، مع توقعات بهطول أمطار في المناطق الجنوبية.