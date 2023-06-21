توقعات باستغراق التحقيقات الصينية بشأن لاعب كرة القدم الكوري بضعة أشهر

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قدمت الحكومة الكورية الجنوبية مساعدات قنصلية للاعب كرة القدم "سون جون هو" المحتجز في الصين ويخضع لتحقيقات حاليا هناك، لكن تلك التحقيقات في اتهامات ضده بالرشوة قد تستمر بضعة أشهر، حيث اعتقلته الشرطة الصينية رسميا وبدأت في اتخاذ خطوات قانونية بشأنه.وفي تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيول "إيم سو سوك" إن البعثة الدبلوماسية الكورية الجنوبية تتواصل عن كثب مع الجانب الصيني، كما تواصل تقديم الدعم اللازم بما في ذلك المحادثات القنصلية.وأشار مسؤول آخر في الوزارة إلى أن "سون" أجرى محادثات مع أحد موظفي مكتب البعثة ثلاث مرات منذ اعتقاله، حيث نقل احتياجاته بما في ذلك الاتصال بأسرته.كما أكد المسؤول عدم وجود انتهاك لحقوق الإنسان في عملية اعتقاله. وقد اعتقلت السلطات الصينية اللاعب "سون"، الذي يلعب لنادي كرة القدم الصيني المحترف "شاندونغ تايشان"، منذ أن تم احتجازه في مطار "شنغهاي" يوم 12 مايو الماضي.وقالت وسائل إعلام صينية إنه يخضع لاستجواب بتهمة تقديم رشوة للتلاعب في نتائج المباريات وتورط فيها مدرب النادي.وكان "سون هنغ مين" كابتن المنتخب الكوري لكرة القدم قد أعرب أول من أمس الاثنين عن قلقه بشأن صديقه، وقال إنه أرسل له رسائل نصية لكنه لم يتلق أي رد منه.