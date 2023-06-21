كانغ مي سون تفوز بجائزة أفضل راقصة في بينوا دو لادانس

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فازت راقصة البليه الكورية الجنوبية "كانغ مي سون" بجائزة أفضل راقصة في مسابقة "بينوا دو لادانس"، التي تعتبر إحدى أرقى جوائز الباليه على مستوى العالم.وبحسب الجهة المنظمة للجائزة، نالت "كانغ" هذا التكريم في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو أمس الثلاثاء، إلى جانب الراقصة الصينية "كيو يون تينغ".وتم تكريم راقصة الباليه الكورية البالغة من العمر 40 عاما في "يونفيرسال باليه" لدورها القيادي كأرملة في عرض "ميرينيغيل"، وهي قطعة موسيقية تم عرضها لأول مرة في أحد المسارح في سيول في شهر مارس الماضي.وتعد "كانغ" خامس راقصة كورية تفوز بالجائزة بعد كل من "كانغ سو جين" و"كيم جو وان" و"كيم كي مين" و"باك سيه أون".وقد تم تأسيس "بينوا دو لادانس" بواسطة الرابطة الدولية للرقص في موسكو في عام 1991 لتكريم مصمم الرقصات الفرنسي المميز "جان جورج نوفير"، وهي تعتبر واحدة من أرقى جوائز الباليه على مستوى العالم.