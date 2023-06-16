المدرب كلينسمان يفشل مجددا في تحقيق فوز للمنتخب الكوري لكرة القدم

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تعادل المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم مع منتخب السلفادور بهدف لكل منهما في مباراة دولية ودية أقيمت أمس الثلاثاء في ملعب كأس العالم بمدينة ديجون الكورية.وسجل "هوانغ أوي جو" هدف المنتخب الكوري في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني، ثم أحرز "أليكس رولدان" هدف التعادل لمنتخب السلفادور في الدقيقة الثانية والأربعين من الشوط الثاني.وبهذا لم يتمكن المدرب الألماني "يورغن كلينسمان" الذي تم تعيينه لتدريب المنتخب الكوري يوم السابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، من تحقيق أي فوز للمنتخب الكوري في 4 مباريات مع منتخبات كولومبيا وأورغواي وبيرو والسلفادور.وقد شارك في المباراة النجم الكوري "سون هونغ مين" مهاجم نادي توتنهام الإنغليزي في الدقيقة السبعين، بعد غيابه عن المباراة السابقة مع بيرو بسبب جراحه لإزالة فتق.