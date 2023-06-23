الحكومة تخفض استجابة الطوارئ للأمطار إلى المستوى الأول

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خفضت الحكومة الكورية وضع استجابة الطوارئ للأمطار إلى "المستوى الأول" بعد ظهر الأربعاء، بعد أن تم رفع جميع التحذيرات من الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء البلاد.وقالت وزارة الداخلية والسلامة إن وضع الاستجابة للطوارئ في مقر القيادة المركزية لمكافحة الكوارث والسلامة قد تم تخفيضه بدرجة واحدة، في النظام المكون من 3 مستويات، بعد ظهر الأربعاء، وذلك بعد تفعيل "المستوى الثاني" في الساعة 11:45 من مساء يوم الثلاثاء.كما خفضت الوزارة مستوى التأهب للأمطار الغزيرة بدرجة واحدة من "الحذر" إلى "الانتباه".ووفقا للمقر، شهدت مدينة "كوانغ جو" 274 ملليمترا من الأمطار بين الساعة الرابعة مساء الثلاثاء والعاشرة من صباح الأربعاء؛ وشهدت "دام يانغ" في مقاطعة جنوب "جولا" 217 ملليمترا، و"هواسون" الواقعة في نفس المقاطعة أكثر من 207 ملليمترات.وقال المقر إن الأمطار الغزيرة تسببت في اختفاء شخص واحد في "هام بيونغ" بمقاطعة جنوب "جولا" وتم تلقي 7 بلاغات عن أضرار في الممتلكات حتى الآن.ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تشهد "كوانغ جو" ومقاطعة جنوب "جولا" زيادة بمقدار 250 ملليمترا في هطول الأمطار يومي الخميس والجمعة، بعد أن شهدتا هطولا قياسيا للأمطار في الأيام الثلاثة الماضية.ومن المتوقع أن تشهد هذه المناطق ما بين 30 إلى 60 ملليمترا من الأمطار من ليلة الخميس إلى صباح الجمعة، مصحوبة برعد وبرق ورياح قوية.