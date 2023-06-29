توقعات بهطول أمطار موسمية غزيرة يومي الخميس والجمعة

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من المتوقع تساقط أمطار موسمية غزيرة في كوريا الجنوبية مرة أخرى يومي الخميس والجمعة، بسبب تأثير الجبهة الثابتة.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الخميس، من المتوقع هطول ما يصل إلى 250 ملليمترا من الأمطار الغزيرة في مقاطعة "جولا" وعلى جزيرة "جيجو" حتى يوم الجمعة، والتي غمرتها الأمطار بالفعل في وقت سابق من هذا الأسبوع.ومن المتوقع هطول ما يصل إلى 200 ملليمتر من الأمطار في شمال مقاطعة "كيونغ كي"، وما بين 50 و150 ملليمترا في سيول وأجزاء أخرى من البلاد.وسوف تتراوح معدلات هطول الأمطار على المناطق الوسطى من صباح اليوم الخميس وحتى الليل، وعلى المناطق الجنوبية من بعد ظهر الخميس وحتى بعد ظهر الجمعة، ما بين 30 و60 ملليمترا في الساعة، وسوف تكون مصحوبة برعد وبرق ورياح.وسوف يستمر هطول الأمطار حتى صباح السبت في المناطق الجنوبية وفي جزيرة "جيجو"، حيث من المرجح أن تتحرك الجبهة الثابتة جنوبا اعتبارا من يوم الجمعة.