الأمطار الموسمية تضرب كوريا مرة أخرى اليوم الثلاثاء وحتى الغد

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ستضرب الأمطار الموسمية كوريا الجنوبية مرة أخرى اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، بدءا من المناطق الساحلية الغربية في المناطق الوسطى والجنوبية الغربية.ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية الكورية، ستهطل أمطار بمعدلات تتراوح بين 50 ملليمترا إلى 150 ملليمترا على المنطقة الوسطى ومقاطعات جنوب "تشونغ تشُنغ" و"جولا" والمناطق الداخلية الشمالية من مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" وجزيرة "جيجو" حتى يوم الغد الأربعاء.ومن المتوقع أن تشهد المناطق الداخلية في مقاطعة "كانغ وان" ومقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" ما بين 50 ملليمترا و120 ملليمترا من الأمطار، بينما من المتوقع أن تبلغ معدلات هطول الأمطار على المناطق الجنوبية الأخرى والمناطق الساحلية في مقاطعة "كانغ وان" ما بين 20 ملليمترا و60 ملليمترا.ومن المتوقع أيضا أن تهطل أمطار غزيرة تتراوح معدلاتها بين 30 ملليمترا و60 ملليمترت في الساعة، مصحوبة برعد وبرق وعواصف، على أجزاء من مقاطعة "جولا" بين صباح الثلاثاء وصباح الأربعاء، بينما ستشهد المنطقة الوسطى والأجزاء الشمالية من مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" مثل هذه الظروف الجوية بين ليلة الثلاثاء وصباح الاربعاء.وسوف تصل درجات الحرارة المرتفعة في فترة ما بعد الظهر إلى ما بين 24 و31 درجة مئوية اليوم الثلاثاء، بانخفاض يتراوح بين درجتين وست درجات مقارنة بما كانت عليه بالأمس.