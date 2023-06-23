نجاح سفينة حاويات ذاتية القيادة في السير لمسافة 1500 كيلومتر

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وسط الجهود التي تبذلها شركات بناء السفن الكورية لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية للسفن، تم تسيير سفينة حاويات كبيرة الحجم بشكل ناجح باستخدام نظام القيادة الذاتية لمسافة 1500 كيلومتر من حوض بناء السفن في مدينة كوجيه بمقاطعة شمال كيونغ سانغ الكورية إلى ميناء كاوشيونغ في تايوان.وعبرت سفينة الحاويات الكورية الضخمة بحر الصين الجنوبي، معتمدة على جهاز الاستشعار المركب فيها، والذي يسمح لها باكتشاف العوائق، داخل دائرة يصل نصف قطرها إلى 50 كيلومترا على مدار 24 ساعة.وفي حالة اقتراب السفينة من عوائق، بما في ذلك سفينة أخرى، على بعد أقل من 1.8 كيلومتر، تتحرك دفة السفينة تلقائيا لتجنب العوائق.وفي أثناء رحلة الناقلة الكورية، حولت مسارها 90 مرة، وتجنبت أكثر من 9 آلاف عائق بحري، حيث تم تحويل اتجاه السفينة والتحكم في سرعتها وقوة محركها أوتوماتيكيا باستخدام نظام القيادة الذاتية.وقال مسؤول في شركة "سام سونغ" للهندسة الثقيلة إن 92% من نتائج التسيير بنظام القيادة الذاتية تتمثل في مسار التجنب الملاحي الفعلي الذي يحدده البحارة المتمرسون.وخلال القيادة الذاتية ، يتم التأكد من موقع السفينة كل 5 ثوان باستخدام الرادار وإشارة جي بي إس عبر الأقمار الاصطناعية، وجهاز تحديد المواقع التلقائي.أما في القاعدة في الأرض فيمكن التحكم في السفينة عن بعد عن طريق الجيل الخامس من شبكة الاتصالات.وقد نجحت شركة "سام سونغ" للهندسة الثقيلة التي بدأت في تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية للسفن، في تطبيق نظام القيادة الذاتية لأول مرة على سفينة صغيرة الحجم في عام 2020.كما نجحت سفينة تصل حمولتها إلى 9200 طن في السير لمسافة 950 كيلومترا في العام الماضي باستخدام تكنولوجيا القيادة الذاتية.