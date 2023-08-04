افتتاح بطولة كوريا الدولية المفتوحة للتايكواندو في مدينة تشون تشون

Photo : YONHAP News

اُفتُتحت أول أمس الاثنين في مدينة تشون تشون الدورة الرابعة عشرة من بطولة كوريا الدولية المفتوحة للتايكواندو بمشاركة أكثر من 3 آلاف و200 من اللاعبين واللاعبات من 60 دولة. ويُعد ذلك العدد من المشاركين هو الأكبر حجما منذ دورتها الأولى في عام 2000. وسيستمر انعقاد البطولة حتى يوم الرابع عشر من أغسطس الجاري.وتم في بطولة هذا العام تطبيق نظام قراءة الفيديو بزاوية 360 درجة، والذي سيتم تطبيقه في دورة باريس للألعاب الأولمبية الصيفية في العام القادم لضمان الحكم العادل.وضمن الجهود الرامية إلى حماية سلامة وصحة اللاعبين المشاركين من موجة الحر الشديد التي تجتاح البلاد، خصصت اللجنة التنظيمية أماكن مكيفة ليستريح فيها اللاعبون المشاركون على مدار الساعة.وأعرب المشاركون الأجانب عن ارتياحهم لاستعدادات البطولة، ونظافة وتكييف أماكن البطولة وضيافة الكوريين.وعلى هامش هذه البطولة، سيقام المهرجان الثقافي العالمي للتايكواندو في تشون تشون خلال الفترة من يوم الثامن عشر وحتى الرابع والعشرين من أغسطس الجاري بمشاركة حوالي 15 ألفا من اللاعبين والمسؤولين.