كوريا الجنوبية تطلق 3 أقمار اصطناعية للاتصالات حتى عام 2030

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وضعت الحكومة الكورية الجنوبية خطة لإطلاق 3 أقمار اصطناعية للاتصالات ضمن المدار الأرضي المنخفض حتى عام 2030، كما ستقوم الحكومة في غضون هذا الشهر بإعادة تقديم طلب لإجراء دراسة حول الجدوى الأولية لتلك الخطة بقيمة 480 مليار وون، لتطوير التقنيات ذات الصلة.جاءت هذه الخطة في استراتيجية تفعيل الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، والتي تم الكشف عنها في اجتماع طارئ عقد اليوم الاثنين للوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية.وبموجب هذه الخطة الحكومية، سيتم تعزيز عمليات البحث والتطوير في المجالات المتعلقة بالاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، وإنشاء نظام للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ضمن المدار المنخفض، وتدريب الموارد البشرية، وفتح مكتب تجريبي، ومراجعة التدابير الرامية إلى منع تداخل الترددات بين خدمات الأقمار الاصطناعية والخدمات الأخرى.كما سيتم تأسيس تحالف وطني للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ضمن المدار الأرضي المنخفض بين القطاعات الخاصة والحكومية والعسكرية خلال العام القادم، لكي يقوم بإجراء دراسات جدوى حول تأمين شبكة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ضمن المدار المنخفض.