فريق البيسبول الكوري يتقدم إلى الجولة الممتازة في دورة الألعاب الآسيوية

Photo : YONHAP News

تأهلت كوريا الجنوبية، حاملة لقب دورة الألعاب الآسيوية للبيسبول ثلاث مرات، إلى الدور الممتاز بعد فوزها على تايلاند، ضمن دورة هانغتشو للألعاب الآسيوية.وفاز المنتخب الوطني الكوري الجنوبي بقيادة المدرب "ريو جونغ إيل" على تايلاند بنتيجة 17 مقابل 0، ليحقق الفوز في المباراة التي أقيمت في مركز "شاوشينغ" للبيسبول في جنوب شرق هانغتشو، أمس الثلاثاء.وبهذا الفوز الأخير، أصبحت كوريا الجنوبية تحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف تايبيه الصينية.وسوف يواجه الفريقُ الكوري الفريقَ الثاني في المجموعة الأولى في الساعة الواحدة من بعد ظهر الغد الخميس، في أول مباراة له في جولة السوبر قبل مواجهة الفريق الأول في المجموعة الأولى في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة.ومن ناحية أخرى، خسر الفريق الكوري الجنوبي لكرة السلة للرجال أمام الفريق الصيني بنتيجة 84 مقابل 70 في الدور ربع النهائي الذي أقيم في مركز هانغتشو الرياضي الأولمبي أمس الثلاثاء.وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 17 عاما التي تفشل فيها كوريا الجنوبية في الوصول إلى الدور نصف النهائي في منافسات كرة السلة ضمن دورات الألعاب الآسيوية.