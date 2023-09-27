إعادة إصدار شروحات كتاب هون مين جونغ اوم بالصينية والكورية بمناسبة يوم هانغُل

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تمت إعادة إصدار طبعة الشرح المستنسخة لكتاب "هون مين جونغ اوم" بالحروف الصينية، وطبعة الحروف الكورية في وقت واحد، احتفالا بمرور 580 عاما على ابتداع الحروف الكورية "هانغل".وعقدت مؤسسة "كان سونغ" للثقافة والفنون، ودار "كا اون" للطباعة والنشر مؤتمرا صحفيا اليوم في مركز الصحافة في منطقة "جونغ كو" بالعاصمة سيول، حيث صرحتا بأنهما قامتا بإعادة إصدار الطبعتين المستنسختين بعد إجراء عملية بحث دقيق على طبعة الشرح الأصلية بالحروف الصينية للكتاب، الموجودة لدى مؤسسة "كان سونغ".وأجرى الفريق البحثي مقارنة بين طبعة الشرح الأصلية والطبعة التي أصدرتها مكتبة "كيوبو" في عام 2015، حيث نجح في إصدار الطبعة الجديدة على شكل أقرب ما يكون من الطبعة الأصلية، كما حاول إضفاء تأثيرات زمنية على الطبعة الجديدة من خلال استعادة عناصر الطبعة الأصلية المفصلة، إلى جانب استخدام الورق الكوري التقليدي "هان جي".وقالت مؤسسة "كان سونغ" إنها ظلت تبذل أقصى الجهود من أجل المحافظة على المواد الثقافية الكورية، بناء على الإيمان بأن لدى الأمة الكورية ثقافة مميزة وتاريخا عظيما، ونقلها إلى الأجيال القادمة، معربة عن أملها في أن تتيح عملية الإصدار فرصة للمزيد من الناس للتعرف على التاريخ الكوري والثقافة الكورية العريقة.