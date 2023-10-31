الممثل لي سون كيون يواجه الاستجواب الثاني في فضيحة المخدرات

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استدعت الشرطة الكورية الممثل "لي سون كيون" للمرة الثانية بسبب تعاطيه المزعوم للمخدرات بطريقة غير مشروعة.وقالت شرطة مدينة إنتشون اليوم الثلاثاء إن الممثل "لي"، بطل فيلم "الطفيلي" الحائز على جائزة الأوسكار، قد رفض الإدلاء بشهادته، لكنه قال إنه سيتعاون في الجولة التالية من الاستجواب عندما طُلب منه كتابة تقرير في أثناء ظهوره للتحقيقات يوم السبت الماضي.وبعد تفتيش سيارته وهاتفه المحمول، حصلت الشرطة على أمر بأخذ عينات من شعره وبوله للاختبار. وبعد أن جاءت نتيجة اختبار البول المبسط سلبية يوم السبت، أرسلت الشرطة عينات من الشعر والبول إلى دائرة الطب الشرعي الوطنية لإجراء تحليلات شاملة.وفي هذه الأثناء، خضع المطرب "كوان جي يونغ"، المعروف على نطاق واسع باسم "جي دراغون"، للاستجواب أمس الاثنين، حيث تورط أيضا في فضيحة مخدرات، لكنه نفى باستمرار تلك الاتهامات. وتعهد كوان بالتعاون التام في التحقيقات ذات الصلة.