كوريا تشارك كضيف شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب لعام 2023

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افتتح أمس الأربعاء معرض الشارقة الدولي للكتاب لعام 2023، الذي يعد أكبر معارض الكتب حجما في الشرق الأوسط، تحت شعار "نتحدث كتبا"، في مركز إكسبو الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.ويشارك في هذا المعرض الذي انطلق لأول مرة في عام 1982، ليصادف عامه الثاني والأربعين هذا العام، حوالي ألفين و33 شخصا من 108 دول من مختلف دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر وتركيا ولبنان بالإضافة إلى كوريا الجنوبية باعتبارها ضيف شرف المعرض.ومن المتوقع أن يشارك 215 ضيفا رئيسيا من 69 دولة، في حوالي ألف و770 فعالية ذات صلة حتى يوم اختتام المعرض يوم الثاني عشر من هذا الشهر.ومن بين المؤلفين المشهورين الزائرين: الكاتب النيجيري الحائز على جائزة نوبل "وولي سوينكا"، والكاتب الكندي "مالكولم غلادويل"، والروائي الباكستاني "محسن حميد"، والممثلة والكاتبة الهندية "كارينا كابور".وشارك في حفل الافتتاح شخصيات بارزة من الدول العربية وكوريا الجنوبية، في مقدمتهم حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، والرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أحمد العامري، وأستاذ الأدب العربي إبراهيم الكوني، ونائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري جون بيونغ كُك، ورئيس الجمعية الكورية للناشرين يون تشول هو.يشار إلى أن كوريا تشارك كضيف شرف لأول مرة في معرض للكتب يقام في الشرق الأوسط، وسوف تقدم أوساط النشر الكورية مختلف البرامج ضمن الجناح الكوري الذي يتخذ شعار "خيال بلاد حدود".وخلال فترة المهرجان، سيلتقي الجمهور بعدد من الكتاب الكوريين في مجالات الأدب الخالص والمؤلفين الكوريين في مجال الإنسانيات والعلوم وروايات الويب والكتب الكرتونية عبر الشبكة.وتبلغ مساحة الجناح الكوري 189 مترا مربعا ويتم فيه عرض مختلف أنواع الكتب الكورية، كما يتم فيه تنظيم محاضرات يلقيها بعض الكتاب.وتشمل الكتب الكورية المعروضة حوالي 80 نوعا ضمن 4 موضوعات رئيسية، هي: "آفاق الأحداث" و"قصر الذاكرة" و"توسع الحواس" و"مستقبل ناشئ".وبالإضافة إلى ذلك يتم تنظيم مختلف الفعاليات الثقافية الكورية مثل طرق طهي الأكل الكوري.