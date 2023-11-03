كوريا والولايات المتحدة تعقدان منتدى للفضاء الأسبوع القادم

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ستعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة منتدى للفضاء في سيول الأسبوع القادم، احتفالا بالذكرى السبعين على إقامة التحالف بين البلدين.وأعلنت وزارة الخارجية الكورية أنها سوف تنظم بالاشتراك مع وزارة الخارجية الأمريكية منتدى "كوريا أمريكا للفضاء"، في سيول يومي السادس والسابع من نوفمبر الجاري.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "إيم سو سوك" في موجز صحفي أمس الخميس إن المنتدى المرتقب سيكون فرصة لاستكشاف سبل تعزيز التعاون الفضائي بين سيول وواشنطن من خلال مناقشات شاملة متعلقة بالفضاء، بما في ذلك دبلوماسية الفضاء والأمن الفضائي واستكشاف الفضاء.وسوف يحضر المنتدى وزير الخارجية الكوري، والسكرتير العام للجنة الفضاء الوطنية في البيت الأبيض الأمريكي، والسفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية، وقائد القوات الجوية الكورية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن عقد هذا المنتدى يأتي بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أواخر العام الماضي خلال الجولة الثالثة من الحوار الفضائي الكوري الأمريكي، واستجابة للحاجة الملحة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجال الفضاء.