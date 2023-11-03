كوريا الجنوبية تطلق قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري نهاية هذا الشهر

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قررت كوريا الجنوية إطلاق قمر اصطناعي مستقل للاستطلاع العسكري بواسطة مركبة إطلاق فضائية من شركة الفضاء الأمريكية "بيكون 9"، وذلك من قاعدة الجيش الفضائي الأمريكي، في نهاية هذا الشهر.واطلعت هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" على إطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب بالقرب من جزيرة جيجو. وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أجرى بنجاح اختبارا في نهاية العام الماضي على إطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب. وظل الجيش الكوري يجري اختبارات على مراحل، بهدف توصيل قمر اصطناعي صغير للاستطلاع إلى مدار أرضي منخفض يبعد حوالي 500 كيلومتر، حتى عام 2025.ومن المتوقع أيضا أن يتم تحميل قمر اصطناعي بسيط خاص للإرسال والاستقبال على الصاروخ الفضائي. ويعتبر هذا الإطلاق اختبارا نهائيا فعليا للتحقق من قدرات الدفع والتحكم في الصاروخ الفضائي وقدرته على وضع قمر اصطناعي في المدار. وحسب الظروف المناخية يمكن تغيير موعد الإطلاق بيوم أو يومين.ومن المقرر أيضا إطلاق أول قمر اصطناعي مستقل للاستطلاع العسكري من قاعدة فاندنبرغ الجوية الأمريكية يوم الثلاثين من هذا الشهر، بهدف تكثيف قدرات الاستطلاع والمراقبة العسكرية لدى الجيش الكوري الجنوبي إلى جانب تطوير صواريخ فضائية تعمل بالوقود الصلب.