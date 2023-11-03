نيوجينز تقدم عرضا في حفل جوائز بيلبورد الموسيقية

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ستقدم فرقة "نيو جينز" الكورية عرضا في حفل جوائز بيلبورد الموسيقية الأمريكية، لتصبح أول فرقة بناتية تشارك في مثل هذا الحفل من بين نجوم الكي بوب.وأعلنت هيئة جوائز بيلبورد الموسيقية أمس على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أنها اختارت "نيوجينز" لتقديم عرض في حفل الجوائز لهذا العام.تجدر الإشارة إلى أن جوائز بيلبورد الموسيقية تعد من أهم حفلات جوائز الموسيقى الشعبية في الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع جوائز "غرامي"، وجوائز "أمريكان ميوزيك".وحتى الآن كانت فرقة بي تي إس الوحيدة التي قدمت عرضا في حفل جوائز بيلبورد الموسيقية من بين فرق الكي بوب.وتخطط نيوجينز لتقديم أغنيتيها "سوبر شاي" التي نجحت في دخول جدول "هوت 100" للأغاني، و"أوه إم جي".وقد تم ترشيح الفرقة لـ4 جوائز في حفل بيلبورد الموسيقية لهذا العام، وهي جوائز "أفضل فنان دولي في بيلبورد"، "وأفضل فنان كي بوب دولي"، و"أفضل أغنية كي بوب دولية" و"أفضل ألبوم كي بوب دولي".