الروائية الكورية هان كانغ تفوز بجائزة أدبية فرنسية في فئة اللغات الأجنبية

Photo : YONHAP News

فازت الكاتبة الكورية الجنوبية "هان كانغ" بجائزة "بري ميديسيس" الأدبية المرموقة أمس الخميس عن روايتها "لا أقول وداعا".وأعلنت لجنة التحكيم لجائزة الأدب الفرنسي في باريس أمس الخميس عن فوز الرواية بالجائزة في فئة اللغات الأجنبية.وتعد جائزة "بري ميديسيس"، التي تأسست عام 1958، إحدى أكبر أربع جوائز أدبية فرنسية إلى جانب جائزة "بري فيمينا"، وجائزة "بري غونكور"، وجائزة "بري رينودو"، وقد أضيفت فئة الأدب الأجنبي إليها في عام 1970 تقديرا للكتب المترجمة.وكانت نفس الرواية قد فشلت في الحصول على جائزة "بري فيمينا" بفارق ضئيل يوم الثلاثاء، حيث تم إدراجها أيضا في القائمة المختصرة.وتم ترشيح "هان" أيضا لجائزة "بري ميديسيس" في عام 2017 برواية "الدروس اليونانية".وتدور أحداث رواية "لا أقول وداعا" حول الحب والحياة والحزن والخسارة المحيطة بانتفاضة "جيجو" في 3 أبريل في عام 1948، ويتم سردها من خلال أصوات 3 نساء.