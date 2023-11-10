كوريا و45 دولة توقع إعلانا بشأن الاستخدام العسكري المسؤول للذكاء الاصطناعي

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انضمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة و44 دولة أخرى إلى إعلان سياسي يؤكد على الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.وأصدر وزير الخارجية الأمريكي الإعلان السياسي في مذكرة إعلامية أمس الاثنين، حيث قال إن الولايات المتحدة انضمت إلى 45 دولة مؤيدة لبدء تنفيذ الإعلان.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه المبادرة الرائدة تحتوي على عشرة تدابير ملموسة تستهدف توجيه التطوير والاستخدام المسؤول للتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي والاستقلالية.وأضافت الوزارة أن الإعلان والتدابير الواردة فيه تعد خطوة مهمة في بناء إطار دولي مسؤول للسماح للدول بتسخير فوائد الذكاء الاصطناعي مع تخفيف مخاطره.وكانت الصين وروسيا وكوريا الشمالية من بين الدول التي لم تنضم إلى هذا الإعلان.