فرقة سفتين تلقي كلمة أمام منتدى الشباب لليونسكو

Photo : YONHAP News

ألقت فرقة "سفنتين" الغنائية الكورية كلمة أمام اجتماع للجمعية العامة لمنظمة اليونسكو الدولية، لتصبح الأولى التي تقوم بذلك من بين فرق الكي بوب.وتحدثت الفرقة في كلمتها عن قصصها الصادقة لإرسال رسائل من الأمل تدعو شعوب العالم إلى عدم اليأس والتغلب عليه.وقد ترددت أصداء الصيحات لتحية الفرقة عندما ظهرت على المسرح لإلقاء كلمتها في منتدى الشباب لليونسكو لهذا العام، الذي عقد تحت شعار "تغير المناخ والتعليم".وجاءت مشاركة الفرقة الكورية في المنتدى تلبية لدعوة تلقتها من المنظمة الدولية تقديرا لقيامها بأنشطة تبرعات لصالح الشباب حول العالم، وتنظيمها حملات تعليمية متعددة.وتعد هذه المرة الأولى التي يلقي فيها فنان كي بوب كلمة أمام اجتماع لليونسكو، كما أنه من النادر جدا تخصيص جلسة واحدة مدتها تزيد عن ساعة لفرقة غنائية، في محفل دولي مثل اليونسكو.وشهد مكان إلقاء الكلمة جوا مماثلا لجو العروض الفنية، حيث تدفق حوالي 3 آلاف و600 شخص على حجز 550 مقعدا بشكل مسبق، مما أدى إلى حدوث شلل في موقع اليونسكو على الإنترنت.يذكر أن فرقة بي تي إس كانت قد ألقت أيضا كلمة أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما ظهرت فرقتا "بلاك بينك" و"إيسبا" في محافل المنظمات الدولية.ويقول الخبراء إن زيادة توجيه المنظمات الدولية دعوات لنجوم الكي بوب ترجع إلى أنها تعبر عن أصوات شباب العالم وتقوم بدور مهم في الدبلوماسية الثقافية.