تطبيق نظام مدرس الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الإنغليزية في كوريا

Photo : YONHAP News

قرر مكتب سيول للتعليم تطبيق نظام مدرس الذكاء الاصطناعي بشكل تجريبي على تعليم اللغة الإنغليزية في المدارس الابتدائية والمتوسطة في مدينة سيول، بدءا من شهر مارس من العام القادم.وبموجب هذا القرار، سيتم توفير جهاز واحد من الروبوت التعليمي الجاري تطويره حاليا والمجهز بالذكاء الاصطناعي، لخمسة مدارس ابتدائية ومتوسطة.وفي هذا السياق، سيمكن للطلاب التحدث مع مدرس الذكاء الاصطناعي باللغة الإنغليزية، بحيث يستفيدون منه في إصلاح النطق والتعليم الفردي المصمم خصيصا لمستواهم اللغوي.كما سيتم توفير روبوتات للدردشة وتطبيقات للتليفون الذكي لـ3 مدارس ابتدائية ومتوسطة بشكل تجريبي بدءا من شهر مارس من العام القادم، بحيث يمكن للطلاب التحدث مع روبوتات الدردشة حول الموضوعات التي يختارونها.ويخطط مكتب سيول للتعليم لتوسيع آفاق الفصول الدولية المشتركة بين المدارس الكورية والأجنبية، لتشمل جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية التي ترغب في ذلك، في غضون 3 أعوام.