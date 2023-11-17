4 أعضاء من بي تي إس يبدؤون الخدمة العسكرية الشهر القادم

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من المتوقع أن يبدأ أربعة أعضاء من فرقة "بي تي إس"، وهم: قائد الفرقة "آر إم"، و"جيمين" و"في" و"جونغ كوك"، الخدمة العسكرية الإلزامية معا في حدود منتصف ديسمبر القادم.وأوضحت مصادر مطلعة في الدائرة الغنائية الكورية أن "آر إم" و"في" سوف يتوجهان إلى مركز التدريب لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية يوم 11 ديسمبر، بينما سيدخل المركزَ "جيمين" و"جونغ كوك" معا في اليوم التالي.ومن جانبها، قالت الوكالة المسؤولة عن فرقة "بي تي إس" إنها لا تستطيع الكشف عن الموعد أو المكان بشكل محدد بشأن انضمام أولئك الأعضاء للخدمة العسكرية، بسبب مخاوف تتعلق بسلامتهم.لكن الوكالة كانت قد أوضحت قبل أيام أن الأعضاء الأربعة قد بدؤوا فعليا في اتخاذ الإجراءات الخاصة بدخول الخدمة العسكرية.وإذا انضم الأعضاء الأربعة إلى الخدمة العسكرية بالفعل بحلول منتصف ديسمبر، فمن المتوقع أن ينهوا خدمتهم العسكرية في يونيو 2025، وفي ذلك الموعد سيكون كل من "جين" و"جي هوب" و"شوغا" الذين انضموا إلى الخدمة العسكرية سابقا، قد أنهوا فترة خدمتهم.